A ex-BBB e influenciadora Bárbara Heck agradeceu, na última terça-feira (2), através do TikTok, por não ter sido entrevistada por Ana Maria Braga, apresentadora do matinal “Mais Você”, após ser eliminada do “BBB 22”.



“Graças a Deus eu não fui entrevistada pela Ana Maria Braga. Adoro a Ana Maria, assisto desde criancinha com a minha avó, amava ela e o Louro, mas está mais do que claro que ela não assiste ao “Big Brother Brasil’”, iniciou.



Quando Bárbara deixou a competição, em 2022, ela foi entrevistada por Talitha Morete. A jornalista substitui a veterana quando ela se ausenta do programa matinal por férias, motivos de saúde ou questões pessoais.



“Quem me entrevistou foi a Thalita, que foi uma fofa. Eu me irritaria com a Ana Maria. É muito difícil porque, ao mesmo tempo, eu não iria querer ser desrespeitosa. Mas me irrito muito com quem me entrevista e não assiste ao programa e não sabe do que está falando”, acrescentou.



Nesta semana, Ana Maria Braga entrevistou Fernanda Bande, ex-BBB da atual temporada do reality. O climão entre elas, além da troca de alfinetadas, repercutiu entre os espectadores .



“Fica muito óbvio que a Ana Maria recebe um resumo, até porque se eu fosse ela também não assistiria. Mas, aí, não faz ela entrevistar, até porque ela nem precisa disso”, finalizou.

