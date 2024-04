Reprodução/Globo - 19.03.2024 Alane no 'BBB 24'





Alane está perto de bater um recorde histórico no "Big Brother Brasil". A atriz já enfrentou seis paredões ao longo da participação no "BBB 24" e ocupa a terceira posição no ranking dos brothers mais emparedados em todas as edições do reality show.





A sister divide o terceiro lugar do pódio com participantes de outras temporadas, que também enfrentaram seis berlindas: Juliana ("BBB 4"), Gyselle Soares ("BBB 8"), Diana ("BBB 11"), Wesley ("BBB 11"), Marcelo ("BBB 14") e Domitila ("BBB 23").

Dividem a segunda posição do ranking Ana Carolina ("BBB 9") e Arthur Aguiar ("BBB 22"), que disputaram sete paredões no confinamento. Já o recordista de paredões da história do reality show é Babu Santana, que integrou oito paredões no "BBB 20".

Alane ainda tem a chance de alcançar ou até quebrar o recorde histórico do ator, já que a reta final do "BBB 24" terá uma sequência de paredões até a final, em 16 de abril. Além da última votação da edição, mais quatro berlindas serão formadas nos próximos dias, em 5, 7, 9 e 12 de abril.





