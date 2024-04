Reprodução/Globo - 29.03.2024 Davi no 'BBB 24'





Davi desabafou sobre a participação no "BBB 24" na manhã desta terça-feira (2), em um bate-papo com Alane. O motorista de aplicativo reprovou a confraternização com os rivais na tarde anterior e disse que se sente como um "soldado ferido" em alguns momentos do confinamento.

O brother disse que ficou "confuso e sem graça" pelo momento descontraído com os adversários. Na segunda-feira (1), Alane e as aliadas sugeriram que os participantes que não tiveram festas do líder celebrassem juntos na área externa da casa.





"Há uma semana estava todo mundo aqui se engalfinhando e feio, e hoje está todo mundo de boa?", questionou Davi. "Lembrei que ela [Pitel] foi Líder e não teve a festa dela. Aí quando eu vi já estava todo mundo", justificou a atriz. O participante ainda disse que gostou de ver mais das culturas dos colegas, mas seguiu no desabafo.

"Eu levo isso aqui muito a sério. Criamos conexões aqui dentro com as pessoas, mas foram com aquelas pessoas que criei conexão. E tem outras pessoas aqui dentro do jogo que não criamos conexões, criamos embates e divergências de opiniões, momentos que não foram legais. Então, para mim, é difícil [confraternizar com rivais], a essa altura do campeonato, depois de tudo o que já passei aqui", refletiu.

O baiano ainda lembrou de situações em que não conseguia se aproximar dos adversários, que tentavam tirá-lo do jogo. "Na minha cabeça, fico assim: 'Cara, algumas pessoas que ainda estão aqui dentro, já quiseram que eu fosse para fora da casa'. O jogo ainda não acabou", completa", pontuou.

"Às vezes, aqui dentro, eu me sinto um soldado ferido. Durante toda a trajetória dessa guerra do Big Brother Brasil, várias vezes as pessoas já me macetaram muito aqui dentro", concluiu.

