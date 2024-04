Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas Henrique faz promessa de tatuagem a MC Bin Laden

Os participantes restantes do quarto Gnomo, Lucas Henrique, Pitel, Giovanna e MC Bin Laden conversavam na área externa da casa sobre a possibilidade de que um deles chegue na final do reality, quando o capoeirista afirmou que fará uma tatuagem em homenagem ao funkeiro caso ele fique no top 3.

"No pior dos cenários, se sair um de cada vez, chegamos ao Top 6. E aí, quem estiver no Top 6 pode chegar ao Top 3 se ganhar duas provas seguidas", disse. Ele deduziu que a prova que definirá o primeiro finalista será de resistência como nas últimas edições. "Só não pode ser o Bin porque, senão, f****", disse Buda, brincando com o mau desempenho do cantor em provas de resistência.

"Se eu chegar e se eu ganhar...", rebateu Bin. "Eu boto 'bololô haha' aqui", afirmou o carioca, mostrando o braço onde pretende tatuar. Bololô Haha é uma das músicas mais famosas do funkeiro. O cantor, inclusive, tem "Bololo Haha" tatuado na altura dos ombros.

"Você vai botar 'bololô haha', hein", desafiou MC Bin Laden. "Boto, boto", prometeu Lucas.

Lucas Henrique: 💬 "No pior dos cenários, vai sair um de cada vez. Só que quem chegar no top 6, pode chegar no top 3 se ganhar duas provas seguidas" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/5i8l2Gl1Kw — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2024





