O "BBB 24" entrou no "modo turbo" e teve a última festa do líder da edição, na madrugada desta quinta-feira (28). Giovanna celebrou a segunda liderança na temporada com o tema "Fitness Vintage", com o cenário de uma academia decorada como uma festa dos anos 1980.

A noite foi marcada pelo romance e declarações de amor. Isabelle voltou a falar com as aliadas de um possível envolvimento com Matteus, MC Bin Laden teve uma tentativa frustrada de ficar com a líder e Alane se declarou sobre o "amor de irmão" com Davi. Confira abaixo o resumo!





Beijo negado

Antes mesmo da abertura da festa, Bin começou a flertar com Giovanna no quarto do líder. Os dois já se envolveram no confinamento, mas se afastaram após uma decisão conjunta. O funkeiro expôs que ainda tinha vontade de ficar com a nutricionista no programa, mas a líder disse não saber se ele "merecia".





Antes de deixarem o quarto, o cantor tentou ficar com a sister, que se desviou o rosto e negou a intimidade. Durante a festa, Giovanna avaliou que uma nova relação com Bin "não faz sentido".

Giovanna sobre relação com Bin Laden: "Não faz sentido na minha cabeça, tudo do jeito que foi" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2j7jxxHvPw — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2024









Papo de romance

O clima de romance também foi foco das conversas de Isabelle na festa. A sister voltou a falar da possibilidade de ficar com Matteus na reta final do programa, após já ter negado o envolvimento anteriormente.

O assunto foi mencionado por Alane e Beatriz. A atriz disse que a dançarina "sorri" quando fala do brother. "É porque gosto dele. Gosto de conhecer ele. Como pessoa, ele é legal", avaliou. A amazonense ainda dançou com o participante de Alegrete na madrugada.









Amiga de Matteus, Alane também tentou incentivar o brother a viver um novo romance durante a festa. O grupo dançava ao som de "Quando o DJ Toca" quando a atriz ressaltou a letra que mencionava "novos casais". O estudante ficou sério e parou de dançar.

matteus ja pediu pra parar sei la quantas vezes, a própria alane na ultima conversa falou que nao ia fazer mais e segue fazendo, quando ele se irritar de verdade ainda vão querer achar ruim pic.twitter.com/mJ4m2hhRDy — júlia (@xjuliacrf) March 28, 2024





'Amor de irmão'

Além de tentar incentivar um romance entre os aliados, Alane afirmou que estava "carente" no "BBB 24". "Vou embora. Quero beijar na boca. Preciso beijar na boca, alguém traz um participante novo, preciso beijar na boca", afirmou, levando Davi às risadas.

O motorista de aplicativo ainda recebeu uma declaração da atriz. "É um amor forte de irmão que eu sinto muito grande por você. Porque você me aconselha, tem bondade no coração. Gosto de conversar e aconselhar você. Sinto um carinho absurdamente grande por você, em tão pouco tempo. Sou muito feliz e orgulhosa de chamar você de amigo", pontuou.

Alane para Davi: "É um amor forte de irmão que eu sinto muito grande por você..."



E essa fofura de momento Dalane aqui?!! ❤️ #BBB24 #TeamAlane pic.twitter.com/2tXo7r1iZy — Alane Dias 🪷 (@alanedias_) March 28, 2024





Mais da festa

A comemoração temática dos anos 1980 teve muitas músicas da época e danças. Os participantes foram desafiados a seguir coreografias em uma ação patrocinada e repercutiram nas redes sociais com os movimentos.





Uma das danças entre Davi, Matteus e MC Bin Laden divertiu os confinados e os espectadores. Os brothers tentavam repetir os passos quando o Dummy e outros participantes pediram para eles se aproximarem. "Não pode encostar que a masculinidade não deixa", brincou Pitel.

Fernanda: “Junta mais vocês 3!”



Pitel: “Não pode encostar que a masculinidade não deixa!”



KKKKKKKKKKKKKK #BBB24



pic.twitter.com/dKaxCwndcp — Dantas (@Dantinhas) March 28, 2024





davi, matteus e bin tendo que performar juntos depois de caírem no pau há 2 dias atrás KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/96qzaZkNrd — jason (@steamrold) March 28, 2024









O grupo fada mostrou empolgação até a manhã, após a conclusão da festa. Os aliados subiram na mesa da Xepa e dançaram dentro da casa durante um "after".





