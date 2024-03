Reprodução BBB: Namorada se manifesta após Davi pular nu na piscina com sisters

A cozinheira Mani Reggo se manifestou nesta quarta-feira (27) após o namorado Davi pular nu na piscina do "BBB 24" acompanhado das sisters Isabelle, Alane e Beatriz. A dinâmica foi realizada em forma de brincadeira entre os integrantes do grupo Fada.

O momento inusitado viralizou entre páginas que comentam o reality de show da Globo. Nos comentários de uma dessas publicações, Mani Reggo ameaçou o parceiro em tom de brincadeira.

"Ah, se eu te pego", dedicou a vendedora, adicionando emojis de risos. Ao que parece, Mani não se incomodou com a atitude dos participantes, como alguns internautas especularam.

Assista ao momento inusitado que marcou a tarde desta quarta-feira (27):

Contra ponto meus zovos! Meu campeão Davi, o segundo e terceiro lugar pulando pelados na piscina! pic.twitter.com/tMHOZmjadz — Nanda Brito 🍞🤙🏼🚗🃏🦗🪦 (@Mariananda3505) March 27, 2024









