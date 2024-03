Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Pitel sugere presentes para Buda demonstrar amor por Camila





Giovanna Pitel e Lucas Henrique Buda conversaram sobre o relacionamento do professor de Educação Física com Camila Moura, após o BBB 24. Sem saber dos rumores de traição envolvendo o brother, a assistente social, que já recebeu cantadas do brother, sugeriu que ele comprasse alguns presentes para demonstrar seu amor para a esposa.

"Compre quando você sair daqui, antes de ir para a casa. Você já comprou joias para a Camila?", sugeriu Pitel. Buda então respondeu que seria praticamente impossível chegar com um presente em casa já que não teria posse de sua carteira e nem celular. "Sem carteira, sem cartão, sem celular... Meu celular etá em casa", respondeu.





Pitel continuou e listou algumas sugestões de presentes: "Compre mais joias, mais flores, mais jantares... Dê mais coisas para ela". No entanto, Buda preferiu colocar um ponto final no papo. "Vamos mudar de assunto?", pediu.





Buda ainda contou que está desconfiado que algo não anda bem com o seu casamento, já que ela não apareceu no vídeo que ele ganhou como presente do Anjo. Camila anunciou por meio de sua rede social o término do relacionamento após Buda, que confinado não sabe de nada, flertar com Pitel no programa.

