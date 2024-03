Reprodução/Globo - 27.03.2024 Davi e Fernanda no BBB 24





A madrugada pós-festa do "BBB 24" rendeu mais uma conversa entre Fernanda e Pitel sobre o favoritismo de Davi no reality da Globo. Nesta quinta-feira (28), Fernanda se revoltou com a possibilidade do baiano conquistar o prêmio do "BBB".



Entre xingamentos e questionamentos sobre o favoritismo escancarado de Davi, que já voltou de cinco paredões, Fernanda sugeriu que o jovem procurasse emprego de segurança de prédio.

"Não é possível que vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai fora... Ah, vai bater continência na casa do caralh*, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não fod*. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões", disse Fernanda, deitada no quarto gnomo.

A declaração revoltou parte da web, que apontou racismo na fala de Fernanda. No "BBB 24", Davi já revelou a vontade de estudar Medicina e, inclusive, ganhou uma bolsa de estudos em uma das dinâmicas.

"Fernanda acabou de dizer que Davi tinha que procurar um emprego como segurança de prédio. Essa fala é totalmente racista, MUITO RACISTA!! O pior de tudo é a PITEL concordar e dá risada", reclamou um internauta.

"Acordei e me deparei com isso aqui. Fernanda que não consegue fugir de seu extinto PRECONCEITUOSO e ARMADURA, esbanjando racismo dizendo que o Davi 'Pedir emprego de segurança de prédio' porque para esse tipo de gente, preto não pode vencer", sinalizou outro.





"Davi sempre deixa claro que o sonho dele é ser médico, Mas pra Fernanda ele tem que arrumar um emprego de segurança de prédio… ELA NÃO ESCONDE SABE", ponderou outro.

Equipe de Davi se manifesta

No início da manhã, a equipe de Davi resgatou o vídeo de Fernanda.

"Em conversa com Pitel, Fernanda demonstra incomodo sobre um possível favoritismo de Davi no jogo. Fernanda: 'Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai fora... Ah, vai bater continência na casa do caralho, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não fode. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhão'", publicaram no X, antigo Twitter.