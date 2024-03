Reprodução/Globo BBB 24: Giovanna analisa comportamento de Isabelle: 'Se corrompeu'

Giovanna aproveitou o pulo do grupo Fadas sem roupa na piscina para analisar o comportamento de Isabelle no decorrer do BBB 24.

Na academia com Lucas Buda e Pitel, a sister afirmou que a colega de confinamento "se corrompeu".





"Ah não, Isa. Não. Se corrompeu. Não acredito", comentou a nutricionista ao ver a manauara se preparando com os aliados.

Após o pulo do grupo, ela seguiu comentando: "Não esperava isso da Isabelle, de verdade. Não esperava".





"Não acho que combine com a personalidade dela até aqui, né?", disse Pitel. "Pitel, você não tem noção do tanto que ela ficou mal quando a blusa dela abriu aqui. Juro, ela passou o dia inteiro pensando nisso. Todas às vezes que isso aconteceu, ela ficou paralisada, assim 'meu Deus, meu Deus'", relembrou Giovanna.

Na sequência, o trio do Gnomo declarou que os rivais estão celebrando o Top 10 e, provavelmente, o Top 5.

"Eu não acho nada demais. Mamilos não são polêmicos, mas não é o tipo de visibilidade que eu quero para mim", opinou a líder. "Eu acho que se eles forem mesmo o Top 5 do Brasil, é só engraçado", completou Pitel.

