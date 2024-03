Reprodução/Globo - 27.03.2024 Fernanda criticou Davi no 'BBB 24'; brother planeja 'desmascarar' sister





Fernanda analisou o jogo de Davi no "BBB 24" durante uma conversa com Pitel, na tarde desta quarta-feira (27). A sister afirmou que o baiano é uma "pessoa louca" que tem um "discurso safado" no reality show.





A modelo relembrou o bate-papo que teve com o motorista de aplicativo na madrugada. Na ocasião, Davi insinuou que Fernanda era "ingrata" por ter criticado ele no Sincerão, mesmo após o baiano não ter destruído uma carta da família dela em uma dinâmica anterior.

Fernanda não é boba, está atenta no jogo do Davi pic.twitter.com/zEmLi7VYUE — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 27, 2024





"Falei para Davi: 'Não te devo nada, estamos em lados opostos'. Cada semana é uma dinâmica. Ele achou que estava em crédito comigo e falou que iria falar isso no Sincerão. Que loucura, essa pessoa é louca. Vi como ele queria fazer minha cabeça [...] Onde esse garoto acha que vai chegar com esse discurso safado?", declarou.

Pitel avaliou que o brother é "inteligente" por tentar tal articulação e as sisters debocharam do grupo fada. Fernanda ainda comparou o "BBB" com um experimento científico e social, como aqueles que envolvem ratos.

Onde esse garoto acha que vai chegar com esse discursinho safado? 🗣️



Davi tinha um um plano em fazer a Nanda cair num papinho furado pra fazer ela acreditar que eles queriam que ela jogasse com eles 🤣🤣 #BBB24 #TeamNanda pic.twitter.com/hBmfZQiDJv — QG da Fernanda 🐺 (@QGdaFernanda) March 27, 2024





Fernanda comentando com Pitel sobre as fadas e seu posicionamento. pic.twitter.com/VLhq0TvWM9 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 27, 2024





"O Davi é o ratinho que faz tudo certinho para chegar no meio [...] Vai fazer tudo que o jogo pede, à risca. Só que, geralmente, não é desse ratinho que sai a cura. Esse é o ratinho cobaia, que só faz o que está sendo pedido e cobrado", ponderou.

Fernanda faz analogia com experimento social, envolvendo 'ratos de laboratório'. Para ela, o Davi é aquele ratinho que faz tudo que o jogo pede, mas que talvez não ganhe.

pic.twitter.com/rU7SAQvPw3 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 27, 2024





Enquanto isso, Davi planejava com Matteus uma maneira de "desmascarar" Fernanda no jogo, devido à aproximação da sister com o grupo fada por interesse. O brother fala da estratégia desde a madrugada , quando chamou a sister de "fria e calculista".

O brother continua: "Desmarcar ela é rapidinho. Mostrar para ela mesmo quem é ela é. Para ela e para as pessoas que jogam com ela."🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/gJYWyRAMfQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024





