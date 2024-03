Reprodução/Rede TV!/Globo - 26.03.2024 Sonia Abrão pediu expulsão de Davi e Bin do 'BBB 24'





Sonia Abrão reagiu à briga de Davi e MC Bin Laden no "BBB 24" e pediu a expulsão dos dois brothers do programa da Globo. A apresentadora é torcedora do baiano, mas explicou que pede a expulsão dupla "pelo bem do reality", devido à agressividade no barraco entre os participantes.





"Expulsão para Bin e Davi! Não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no 'BBB 24', que possam me fazer mudar de opinião. Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade", iniciou no Instagram.

Sonia criticou as "brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total". A apresentadora ainda avaliou a torcida que tem com Davi, ressaltando como defende a expulsão mesmo ficando chateada com a possível decisão da produção.

"Nem que para isso seja necessário abrir mão do brother favorito do público e também do último integrante do camarote. Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, porque esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou. Para mim, daqui não dá para passar. Sou a favor da dupla expulsão. E segue o jogo", completou.





