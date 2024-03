Reprodução/Instagram/Globo BBB 24: Wanessa Camargo apaga vídeo de pedido de desculpas a Davi após briga

Wanessa Camargo tomou algumas atitudes após assistir à briga feia entre Davi e MC Bin Laden no BBB 24 . Além de ironizar o comportamento do baiano, ela apagou o vídeo que fez onde pedia desculpas para ele.

No vídeo, compartilhado no dia 12 de março, a cantora se desculpava e apontava que reproduziu racismo estrutural contra o rival. Agora, após a discussão entre os brothers, a gravação não é mais encontrada no perfil da ex-sister.





"Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta uma população já tão machucada e discriminada por séculos", dizia ela no vídeo.





Wanessa Camargo alfineta Davi em meio a briga com MC Bin Laden

Na madrugada, usou as redes sociais para alfinetar o baiano após a treta dele com MC Bin Laden. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", escreveu Wanessa no X, antigo Twitter.

O post deu a entender que a cantora não se considera a culpada pelas brigas na casa, mas sim Davi.

