Reprodução/Globo - 26.03.2024 Davi e MC Bin Laden protagonizaram barraco no 'BBB 24'





A equipe de MC Bin Laden defendeu o cantor nas redes sociais após a briga do brother com Davi no "BBB 24", na madrugada desta terça-feira (26). A página do funkeiro rebateu o comentário de um internauta, que criticava o participante em uma comparação dos desafios pessoais dele e do baiano.





A equipe negou que Bin teria mais "privilégios" que Davi, em resposta ao espectador que apoiava o motorista de aplicativo. "Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos. Não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional", iniciou.

"Mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado, porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje. Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história f*da que o Bin construiu [...] Esse cara já comeu resto, vocês não sabem da missa a metade da história do Bin, não vão conseguir colocar ele como playboy", completou.

Outra pessoa rebateu a defesa de Bin, apontando que o cantor não mostrou essa postura no confinamento e que se aliou aos famosos da casa. "Ele não tem que te provar nada, é a história dele e ponto final. Não estamos fazendo um discurso para você aceitar e sim um discurso para conscientizar das asneiras que estão sendo ditas", rebateu a equipe.

Apesar dos fortes embates entre os emparedados, as equipes de Bin e Davi seguem com o mesmo posicionamento na berlinda, pedindo a eliminação de Leidy Elin do "BBB 24". Veja abaixo as declarações da equipe do funkeiro na íntegra:

“Bin Laden é criado na base da lasanha churrasco e pipoca doce”



Esse cara já comeu RESTO, vocês não sabem da missa a metade da história do Bin, não vão conseguir colocar ele como playboy. — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 26, 2024





ele não tem que te provar nada, é a história dele e ponto final. Não estamos fazendo um discurso pra você aceitar e sim um discurso pra conscientizar das asneiras que estão sendo ditas. — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 26, 2024





