Reprodução Instagram/ Globoplay Mãe de Davi reage a briga do filho com MC Bin Laden

Bin Laden e Davi seguem sendo os nomes mais comentados do “Big Brother Brasil 2024” desde o embate protagonizado por eles na madrugada desta terça-feira (26), após o quadro “Sincerão”. A mãe do baiano, Elisângela Brito, reagiu ao momento, se mostrando desesperada e orando pelo filho.



Em vídeos publicados na web, a matriarca surge com as mãos próximas a uma televisão. Desesperada, ela se movimenta de um lado para o outro e começa a fazer orações para que a briga parasse.



“Meu Deus! Por favor, Senhor, eu tenho que orar. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O diabo não vai prevalecer. Em nome de Jesus, Davi”, dizia.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Uma das regras do programa é o respeito entre os participantes e nenhum tipo de agressão física entre eles. Por isso, Elisângela temeu pela expulsão de Davi. “Eu te suplico, meu Deus, não deixe meu filho ser expulso. Não pelo dinheiro, mas pela dignidade”, declarou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$