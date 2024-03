Reprodução/Globo - 26.03.2024 Arthur Aguiar, campeão do 'BBB 22', disse que Davi não é jogador no 'BBB 24'





Arthur Aguiar avaliou o jogo de Davi no "BBB 24" e opinou que o baiano "não é jogador". O campeão do "BBB 22" defendeu o motorista de aplicativo da perseguição no confinamento, mas explicou porque não acredita que o bother se encaixa neste perfil de jogo.





"Sei que os fãs do Davi não vão gostar do que vou falar, mas vou falar porque é a minha opinião. Acho que ele é o favorito, sim. Acho que ele foi muito perseguido por coisas muito 'over'. Jogar roupa na piscina passou do respeito, limite e jogo, que não concordo. Pegaram muito no pé dele, só fortaleceram ele cada vez mais. Mas eu, Arthur, não acho que ele é um jogador", disse no "Mesacast BBB", desta segunda-feira (25).

O ator avaliou o que, para ele, se enquadra na personalidade de um jogador no reality show: "Jogador, para mim, é um cara que pensa em estratégias, que faz jogadas e ganha provas. E ele não fez nada disso até agora. Ele não fez nenhuma jogada para se livrar do paredão, para botar alguém, não ganhou nenhuma prova".

Arthur ainda analisou se Davi merece ou não o prêmio da edição. "Na minha opinião, ele merece ganhar. Pela narrativa de toda a dinâmica que o programa se desenvolveu. Acho que merece ganhar, mas não acho que seja um jogador. Isso não diminui a vitória dele, só são coisas que são", expressou.

