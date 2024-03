Reprodução/Instagram/Globo BBB 24: namorada de Davi desabafa após briga do brother

Mani Rêgo usou as redes sociais para desabafar após a briga feia entre o namorado, Davi, e MC Bin Laden no BBB 24.

Nesta terça-feira (26), ela compartilhou uma foto do brother chorando e desabafou sobre a vontade de reconfortá-lo neste momento complicado na casa.





"Queria secar as suas lágrimas de perto, não dá. Então, peço que o vento as seque com amor. Estamos juntos! Davi e Mani, e Mani e Davi", escreveu ela na legenda.





Durante a madrugada, MC Bin Laden e Davi protagonizaram uma treta generalizada após o Sincerão. A briga foi tão agressiva que os brothers precisaram serem interrompidos pelos Dummies e por Boninho.

