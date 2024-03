Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi reclama de estalecas de Beatriz e Alane: ‘Ninguém é obrigado’

A tarde deste domingo (24) foi marcada por uma movimentação no BBB24 para o paredão desta semana. O brother Davi Brito debateu sobre as possibilidades de votos durante uma conversa com Alane, Bia e Matteus, na academia. Segundo o motorista de aplicativo, o principal alvo é a sister Leidy Ellin.

Segundo o brother, Leidy lidera sua lista de alvos, sendo seguida de Bin Laden e Lucas. Matteus confirmou que achava interessante a lista e afirmou que se pudesse indicar alguém, escolheria Bin.

Davi especulou quais o que poderia surgir a partir do Poder Coringa: "E se nem o Bin ou a Leidy for para o Paredão, você puxa o Bin também? Então sua opção é o Bin pelo colar do Curinga?", questionou o motorista, que foi respondido por Matteus com: "Isso, pelo colar".

O estudante de Engenharia Agrícola afirmou que Leidy deveria enfrentar um paredão por ela ter "humilhado" Davi há algumas semanas. "Esse negócio que ela fez contigo, não tem explicação. Para início de conversa, foi feio. Tem tantas outras formas de aparecer aqui no jogo do que pegar tuas roupas e largar dentro da água", afirmou.

