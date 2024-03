Reprodução/Globo - 05.03.2024 Leidy Elin no 'BBB 24'





Leidy Elin quebrou um recorde e assumiu a liderança de um ranking histórico do "Big Brother Brasil". A sister do "BBB 24" passou 74 dias do confinamento sem ser votada pelos colegas e se tornou a participante com mais dias sem receber votos, em todas as temporadas do reality show.





A marca de Leidy pode aumentar, dependendo da próxima liderança e formação do paredão. Até o próximo domingo (24), quando a berlinda será definida, a trancista alcançará 77 dias no programa sem levar votos.





O recorde anterior era de Gabi Martins, do "BBB 20". A cantora recebeu o primeiro voto no reality no 73º dia de confinamento e foi eliminada no 11º paredão da temporada, após receber 59,61% dos votos em um paredão com Babu Santana e Thelma Assis, campeã de 2020.

O ranking histórico do "BBB" também traz participantes de edições recentes e outras temporadas mais antigas. Veja abaixo quem está na lista liderada por Leidy Elin:

1. Leidy Elin (BBB 24) - 74 dias

2. Gabi Martins (BBB 20) - 73 dias

3. Bruna Griphao (BBB 23) e Monique (BBB 12) - 69 dias

4. Rafa Kalimann (BBB 20) e Marcela Mc Gowan (BBB 20) - 68 dias

5. Sérgio (BBB 1) - 60 dias

