Fernanda analisou a postura da Globo com Beatriz durante uma conversa com MC Bin Laden no "BBB 24", na madrugada desta quinta-feira (21). A sister sugeriu que há uma proteção da emissora com a vendedora, já que ela "vende" e auxilia nos lucros do reality show, como quando faz publicidades na casa.





"Ela dá dinheiro para a casa, ela vende. Isso aqui é para ganhar dinheiro, essa parte que vocês estão esquecendo. Você acha que o pessoal faz isso aqui por amor, carinho e emoção? É dinheiro. É um dos programas que mais dá dinheiro para Globo inteira. Isso aqui paga salário de milhares de pessoas aqui. Os caras querem vender e ela vende para os caras nessa edição", avaliou.

A declaração foi feita enquanto os aliados criticavam o comportamento de Beatriz durante a entrada de Sabrina Sato na casa. A vendedora derrubou a apresentadora e recebeu apenas uma punição da produção , perdendo 500 estalecas e recebendo um alerta do Big Boss.

Ainda no bate-papo, Bin opinou que a atitude de Bia foi "grave" e que isso não seria "omitido lá fora". "Acredito que vão [omitir]", disse Fernanda. "Não acredito. Ela [Beatriz] não é maior que o programa, que tudo isso que estamos vivendo. Não é maior que R$ 3 milhões, não existe isso", afirmou o cantor.

"Nem sempre vão ao ar esses delitos. Só, geralmente, quando é uma expulsão", rebateu a sister. A câmera do pay-per-view cortou a conversa após o comentário. Fernanda também sugeriu que o caso só ganharia repercussão se fosse mencionado em um Sincerão ao vivo: "Porque a edição não vai favorecer isso".

