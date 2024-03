Reprodução/Globoplay BBB: Lucas Buda e Pitel





A apresentadora Ana Maria Braga não gostou de ver o envolvimento de Lucas Buda e Pitel durante a festa desta quarta-feira (20), no BBB 24. Durante o "Mais Você" de quinta-feira (21), Ana Maria repudiou as atitudes do participante no que batizou de "jogo de sedução".

Vale lembrar que Lucas Buda entrou no "BBB 24" casado com Camila Moura, professora que já anunciou a separação após os flertes entre os participantes. Chocada, Ana Maria Braga afirmou que espera receber Buda em breve para o café com o eliminado.

"Jogo de sedução, né? Que situação... Rapaz, sem comentários. Meu Deus do céu, onde vamos parar. Estou doida para receber ele aqui", disse Ana Maria Braga.

Tati Machado, que assistia ao vídeo com Ana Maria Braga, completou a surpresa. "O pós-BBB do Lucas será muito agitado aqui fora", sugeriu a global.

Ainda na quarta-feira (20), Sabrina Sato esteve na casa do BBB e entregou para Buda que uma "tag" do rapaz bombava fora do confinamento. Além disso, Lucas entendeu que algo estava errado quando a - até então - esposa não apareceu no vídeo de presente para o anjo da semana, quando o rapaz venceu a disputa.





