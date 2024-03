Reprodução/Globo - 21.03.2024 Fernanda no 'BBB 24'





Fernanda reúne declarações polêmicas durante a participação no "BBB 24". Contudo, a sister tem direcionado as reclamações contra o próprio programa na reta final do confinamento. Recentemente, a confeiteira não se preocupou em confrontar a Globo e o diretor do rality show, Boninho, nos posicionamentos. Relembre e assista às declarações abaixo.





1. Entrada polêmica de Sabrina Sato



A apresentadora teve uma participação polêmica no quadro "Vamo Invadir Sua Casa". Beatriz se empolgou ao receber a convidada e a derrubou no chão. Ela foi punida com um alerta do Big Boss e perdeu 500 estalecas. O caso rendeu críticas de Fernanda e aliados, que apontaram como Sabrina escancarou o favoritismo de Alane e Beatriz na ocasião.

A confeiteira avaliou que Sato teve atitudes focadas apenas ao grupo fada, como levantar a perna como a atriz e sugerir a venda de produtos com a vendedora. Fernanda disse que se sentiu "desconfortável" com a situação e afrontou a decisão da Globo de enviar a convidada.

fernanda: “giovanna entendeu né?”

leidy: “vai apresenta aí”

fernanda: “vende um negócio pra mim”

leidy: “do nada aqui, vou levantar a perna”

pitel: “aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha”



ELES PERCEBERAM QUE MICO SABRINA SATO pic.twitter.com/JTiLPgHi5Y — @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 20, 2024





Fernanda falando que ficou desconfortável com a visita da Sabrina Sato #BBB24



pic.twitter.com/QPAJthmzc8 — Alfinetei (@ALFINETEI) March 21, 2024





2. Diferença de tratamento

Além das reclamações com os colegas, Fernanda confrontou a Globo no "Raio-X" desta quinta-feira (21). A sister criticou a diferença de tratamento de Sabrina Sato ao trazer "spoilers" sobre o favoritismo do público entre os participantes. "Ontem teve uma coisa muito chata. Sabrina veio aqui e fica parecendo que dá spoiler, porque fala só alguns bordões de algumas pessoas, em específico", iniciou.

"E o resto fica um pouco cabisbaixo. Não vou negar, também fiquei, porque sou muito fã dela. É chato quando você chega a encontrar uma pessoa que você admira muito, há muito tempo, e parece que ela só nota algumas pessoas e não te nota. Nesse jogo, tudo conta. Fiquei chateada", completou.

🎥 | Raio-x (21/03):



Apenas surtos leves, tênis e destemperados 😂 pic.twitter.com/Fd78gUY7Z7 — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) March 21, 2024





3. Proteção a Beatriz

Fernanda também sugeriu que exista uma proteção da Globo com a vendedora, já que ela "vende" e auxilia nos lucros do reality show, como quando faz publicidades na casa. "Ela dá dinheiro para a casa, ela vende. Isso aqui é para ganhar dinheiro, essa parte que vocês estão esquecendo", disse em conversa com MC Bin Laden.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Você acha que o pessoal faz isso aqui por amor, carinho e emoção? É dinheiro. É um dos programas que mais dá dinheiro para Globo inteira. Isso aqui paga salário de milhares de pessoas aqui. Os caras querem vender e ela vende para os caras nessa edição", complementou.

“só que ao mesmo tempo ela dá dinheiro pra casa, ela vende, vcs acham que fazem isso aqui por amor?” 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/BqFH21kyuc — aninha 🐺🍊 (@cheeringfavs) March 21, 2024





4. Edição

Ainda criticando Beatriz, a confeiteira confrontou a edição do programa ao vivo, apontando que os cortes deixam de fora fatos importantes que acontecem no dia a dia do confinamento. Bin opinou que a atitude de Beatriz foi "grave" e que isso não seria "omitido lá fora".

"Acredito que vão [omitir]", disse Fernanda. "Não acredito. Ela [Beatriz] não é maior que o programa, que tudo isso que estamos vivendo. Não é maior que R$ 3 milhões, não existe isso", afirmou o cantor. "Nem sempre vão ao ar esses delitos. Só, geralmente, quando é uma expulsão", rebateu a sister.

A câmera do pay-per-view cortou a conversa após o comentário. Fernanda também sugeriu que o caso de Bia só ganharia repercussão se fosse mencionado em um Sincerão ao vivo: "Porque a edição não vai favorecer isso".

UAI, CORTOU PQ!? 🤢



Fernanda e Bin estavam conversando sobre a queda da Sabrina Sato…



Nanda flou q o programa NÃO faria NADA contra a Bia, pq ela vende, ela da dinheiro pra eles, e é isso q importa pra eles….



Quando Fernanda fla q nem sempre vai ao ar os delitos dos… pic.twitter.com/rfb4cDzYTn — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) March 21, 2024





ela falando que vai ter peso se falarem no sincerão porque a edição não passa 🗣️ pic.twitter.com/ThOeueEPYe — aninha 🐺🍊 (@cheeringfavs) March 21, 2024





5. Tadeu Schmidt

Até o apresentador foi criticado em meio às reclamações de Fernanda. "Tadeu fala duas letras com a gente. Com ela [Beatriz], conversa horas e ainda deixa ela contar a história todinha do histórico de câncer da família dela", ponderou, reprovando mais uma vez a diferença de tratamento que nota na casa.

Fernanda:

"Tadeu fala duas letras com a gente e com ela (Beatriz) conversa horas e ainda deixa ela contar a história todinha do histórico de câncer da família dela." #BBB24 pic.twitter.com/Lcjk1OMi03 — Memerial (@diarioultimodia) March 21, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: