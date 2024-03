Reprodução / TV Globo BBB 24: Fernanda e MC Bin Laden opinam permanência de rivais: ‘Religião’

Ao analisarem o motivo de Davi, Beatriz, Isabelle, Alane e Matteus continuarem no jogo, Fernanda e MC Bin Laden chegam à conclusão de que o comportamento religioso dos rivais é uma razão.

Após afirmar que conseguiria eliminar Isabelle, a confeiteira afirma que o público nunca pesou as atitudes de Davi na casa. "Davi nunca pegou e derrubou alguém assim eufórico", comentou MC Bin Laden, lembrando do momento em que Beatriz derrubou Sabrina Sato com um abraço.

Fernanda responde que Davi já “fez coisas piores”. "Eu concordo com você com todas as forças do mundo, a coisa que mais quero ver são essas meninas irem embora do programa. Aí volta, como você vai ficar?", perguntou a niteroiense. "Eu vou perguntar o que estou fazendo aqui", respondeu o funkeiro.

O cantor aproveitou para criticar um comportamento dos rivais: "Lembra da conversa que a gente estava falando sobre religião, deles usarem isso para eles todo momento? Estava falando: por que eles fazem isso? Porque às vezes eu via Cunhã falando alguma coisa de glória Deus e, automático, Matteus estava fazendo o sinal da cruz. Eu fiquei: 'por que eles estão vendendo isso para o VT?' Sabe quando você vê que é uma coisa natural...".

"Nada do que eles fazem é natural, nem a reza deles é natural", concordou Fernanda. Bin continuou: "Por que os dois estão pontuando isso do nada? Por que estão sendo filmados?". "Ele se ajoelha em frente a câmera da piscina fazendo oração de braços abertos igual ao Cristo Redentor", comentou a confeiteira.

