Reprodução Instagram - 20.3.2024 Yasmin Brunet e Raquele

Raquele é a 13ª eliminada do “Big Brother Brasil 2024” com 87,14% dos votos para sair . Logo depois de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta quarta-feira (20), a competidora reencontrou com uma das aliadas: a atriz e modelo Yasmin Brunet.



“Olha quem eu vim encontrar no hotel. Não tinha como não vir vê-la! Raquele! Só faltava o Michel aqui. Ela está bem, graças a Deus. Maravilhosa como sempre, essa grande diva”, iniciou a filha de Luiza Brunet, que saiu no 12º paredão com 80,76% dos votos .



Por meio dos stories do Instagram, Yasmin ainda falou da voz de Raquele. Após ter cantado em alguns momentos no confinamento, a pipoca passou a ser elogiada por espectadores e até mesmo o apresentador Tadeu Schmidt destacou a afinação dela durante o discurso da eliminação.





“Acabou de cantar pra gente, que voz maravilhosa. Eu já falei que ela tem que cantar mais", declarou Brunet. Yasmin e Raquele estão entre os brothers mais rejeitados nos paredões. Raquele tem a maior porcentagem, com 87,14%; a segunda é de Marcus, que teve 84,6%; já Yasmin reuniu 80,76% dos votos para sair.





