A Globo cortou uma declaração de Fernanda no pay-per-view do "BBB 24", durante a madrugada desta quarta-feira (20). As câmeras da transmissão ao vivo mudaram de foco na casa enquanto a sister fazia um desabafo sobre maternidade. O corte aconteceu após ela falar de "jogar os filhos pela janela".





"Quando você vira mãe, o botão da demência fica agarrado no coração. As coisas, às vezes, estão dando tudo errado. Tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Tem dias que você olha aquelas crianças e fala: 'Se eu morasse em um prédio, jogava pela janela'. Porque não aguenta, você surta e quer morrer", afirmou, durante um bate-papo com Pitel.

Fernanda estava concluindo uma frase do desabafo quando as câmeras se voltaram para o quarto gnomo. Lucas Henrique e MC Bin Laden conversavam no local na ocasião.

fernanda "tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa, tem dias q vc olha pra essas crianças e fala se eu morasse num predio jogava pela janela"



o câmera cortando instantaneamente KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/2EPKNnE4lY — jason (@steamrold) March 20, 2024





Fernanda tem 32 anos e é mãe de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5.

