Matteus avisa brothers sobre argentino no BBB 24: 'Psicóloga falou'

Como se não bastasse a polêmica envolvendo Boninho ao anunciar a entrada de um participante argentino no BBB 24 , parece que a entrada do 'hermano' não será tão surpresa assim para os brothers. Matteus chamou a atenção do público nesta quarta-feira (20) após sugerir que um novo morador deve entrar na casa.

Durante uma conversa com Davi na academia, o gaúcho disse que o programa estava precisando de uma novidade e chegou a prever a dinâmica de hoje. “Imagina se entra um aleatório assim, um argentino, um americano, qualquer coisa, de qualquer canto. Hoje tem festa, em uma dessas entra”, disse o gaúcho. "Acho que não", retrucou Davi.





"A psicóloga falou", continuou Matteus, que logo interrompeu o comentário. "Falei alto", finalizou.





A fala do brother repercutiu nas redes sociais e incomodou os internautas, que acusaram a Globo de manipulação. De acrodo com Boninho, o novo confinado já anunciado terá a missão de confundir os brasileiros. Ele dirá que veio da edição do “La casa de los famosos”, a versão mexicana no “BBB”, e que Yasmin Brunet foi enviada para lá.

Boninho anunciou ONTEM a entrada de um participante argentino;



HOJE o Matteus diz que a "psicóloga" falou pra ele sobre o novo participante.



E depois querem fazer acreditar que esse programa não é uma farsa... #BBB24

“Cada vez mais explícito o jogo sujo do Boninho. O grupinho com todas as cartas dadas já. Esse #BBB24 virou um circo”, reclamou um. “Nem o argentino vai ser surpresa porque as cufadas já sabem. Boninho você e esse programa são uma chacota meu parceiro”, criticou outro. “Boninho anunciou ONTEM a entrada de um participante argentino. Hoje o Matteus diz que a 'psicóloga' falou pra ele sobre o novo participante. E depois querem fazer acreditar que esse programa não é uma farsa", criticou mais um.



O participante argentino estrará na casa às 15h.

