Reprodução / TV Globo BBB 24: Matteus nega segundas intenções com Isabelle; confira

Em conversa com Beatriz e Alane, Matteus falou da possibilidade de um romance com Isabelle dentro do reality. O papo vem após outros brothers notarem a aproximação entre os dois e acreditarem em um interesse mútuo. O gaúcho afirmou que não tem intenção de engatar mais um romance dentro da casa após viver um com Deniziane.

"Da minha parte, eu brinco e dou risada. Eu quero que fique um clima legal porque a gente tinha um clima assim com a Anny [Deniziane], e quero que a gente siga assim. Aqui já tem um clima pesado, é um clima pesado”, disse.

“Aí quando a gente tá junto, eu quero que a coisa fique melhor. A Isabelle é uma guria boa, não é com segundas intenções. E sou apaixonado por dançar assim", explicou para Beatriz.

Em seguida, a vendedora aponta um “clima” entre os brothers, mas Matteus nega que seja real: "Não tem. Da minha parte, não. Eu gosto de brincar, dar risada e é isso aí. Fiquei com uma guria aqui dentro e eu não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro. Respeito muito a Anny e, como falei, não tem nada [com a Isabelle]. A gente ficou de conversar lá fora e falta um mês para terminar o programa".

O Alegrete ainda deu mais um motivo para não desenrolar mais um romance na casa. "Eu também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, eu não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim", pontuou.

matteus conversou com bia e alane sobre as brincadeiras com a isabelle, disse que da parte dele não tem segundas intenções, ressaltou o desejo de conversar com a anny, que ele gosta muito dela e pensa sobre eles morarem na mesma cidade e tentarem um relacionamento. #bbb24 pic.twitter.com/wJeS11RDwO — maria (@mariacomeents) March 12, 2024





