Boninho gerou a revolta de espectadores do "BBB 24" após anunciar a novidade do participante falso na edição . O diretor do reality show foi criticado pela decisão de colocar um argentino na casa, com o propósito de "seduzir as meninas". Em meio à repercussão negativa, o Big Boss apagou a postagem com menção à sedução, mas manteve a dinâmica programada.





O participante falso vai entrar no confinamento nesta quarta-feira (20), às 15h. A ideia é confundir os confinados de que ele seria um competidor do "Big Brother" da Argentina e que Yasmin Brunet, eliminada na última semana, foi enviada para o programa estrangeiro. No entanto, o argentino não é um participante de realities, mas alguém contratado para causar a confusão.



"Ele ainda entra com uma tarefa: de seduzir as meninas. Lógico que com limite, e provocar os meninos, ciúme", afirmou Boninho, no primeiro vídeo em que revelava a novidade. O diretor apagou a postagem inicial e retirou o trecho da "tarefa" do participante falso na nova publicação, que segue no ar no Instagram do Big Boss.

“Ele tem uma tarefa: seduzir as meninas” que coisa RIDÍCULA, boninho! O que esse programa tá virando? pic.twitter.com/bbzkKnUx9p — . (@poxaagrazi) March 19, 2024









Entre as críticas a Boninho nas redes sociais, internautas relembraram o intercâmbio polêmico do "BBB 23". Na última temporada, a mexicana Dania Mendez entrou no programa brasileiro, enquanto Key Alves fez uma breve participação no "Big Brother" mexicano. Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do programa após assediarem a convidada.

"Ano passado o Cara de Sapato e Guimê foram expulsos por assediar a Dania. Qual a grande ideia do Boninho para o 'BBB 24'? Uma trollagem besta onde um ator entra na casa como participante e vai 'seduzir' as meninas. Francamente... que ruim", opinou uma pessoa no X. "De uma coisa, eu tenho certeza, o Boninho não aprendeu nada com o que aconteceu ano passado", comentou outra.

"Boninho é sem noção demais. Depois do que aconteceu com Dania ano passado, ele tem a cara de pau de vir dizer que vai colocar ator para seduzir as meninas", reprovou mais uma. "É, no mínimo, irresponsável compactuar com uma ideia tão absurda de entrar um participante falso com a missão de seduzir as mulheres", criticou outra.

Espectadores também deixaram a frase "sem participante falso 'bbb'" entre os assuntos mais comentados no X. Os comentários negativos ainda questionam o envolvimento de Brunet na "pegadinha" de Boninho. "Não há necessidade dessa mentira sobre Yasmin. Já saiu, já foi, segue para a próxima página, por favor", pediu um perfil no Instagram do diretor.

"Qual necessidade de falar da Yasmin? Sai fora", declarou outro. "Não acho legal. Mulher não é instrumento de ninguém. Yasmim não é exemplo de nenhuma brincadeira sadia. Desnecessário", reclamou mais um.

