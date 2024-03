Reprodução/Instagram/Globo - 20.03.2024 Ex-BBB Maria comparou tratamento pessoal e de Wanessa Camargo após expulsões do reality show





A ex-BBB Maria Bomani fez uma comparação sobre a própria expulsão do programa em 2022 com a expulsão de Wanessa Camargo do "BBB 24". A cantora apontou que houve uma diferença de tratamento pessoal e com a filha de Zezé di Camargo após as expulsões.

"Vamos falar de racismo estrutural? A Wanessa Camargo deu entrevista no Fantástico, isso me fez refletir várias coisas. A Wanessa saiu do Big Brother da mesma maneira que saí, mas não vejo o mesmo tratamento", iniciou em um vídeo, publicado no Instagram nesta terça-feira (19).





Maria foi expulsa após bater com um balde na cabeça de Natália Deodato, durante um jogo da discórdia. A cantora relembrou que pediu desculpas para a sister em diversas ocasiões, antes de ser expulsa, em vídeos nas redes sociais e em programas da Globo.

"No meu pronunciamento, disse que 28 dias de confinamento não definem toda a minha história, a minha trajetória e a pessoa que sou. A mesma coisa que Wanessa falou no Fantástico, que 55 dias de confinamento não definem os 40 anos de vida dela. Mas é engraçado que, no meu caso, definiu. Não posso me pronunciar sobre qualquer pauta que as pessoas sempre me atacam sobre esse mesmo erro", ponderou.

Maria ainda avaliou como enfrentou consequências piores que Wanessa lidou pela atitude que levou a expulsão, como ser considerada "agressiva" pela ação em uma dinâmica do reality show. "A Wanessa ficou alcoolizada, foi até a cama do Davi e bateu nele. Se o programa não interpretasse como agressão, ela não teria sido desclassificada como eu. Também foi uma agressão", ressaltou.

"Participei de uma dinâmica onde sou obrigada a jogar uma água suja em outro participante e o balde bateu na cabeça dela. As pessoas falam que foi proposital, falam que eu era louca, desequilibrada e, até hoje, tenho que ouvir que sou uma pessoa totalmente agressiva", completou.

Além da comparação com Wanessa, Maria também mencionou na reflexão Vanessa Lopes, que desistiu do "BBB 24" após um quadro psicótico agudo. "As pessoas respeitam o laudo da Vanessa Lopes e o estado que ela ficou depois que saiu do programa", analisou.

"Ela teve a oportunidade de falar sobre isso no Fantástico. Entrei no programa com hipotireoidismo [desregulado], informei isso várias vezes e ninguém nunca me deu o benefício da dúvida se aquele momento foi ocasionado pela dinâmica do confinamento, que é estressante, pelo estado que estava da minha saúde", concluiu.





