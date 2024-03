Reprodução / TV Globo BBB 24: Isabelle revela que não daria imunidade para trio; entenda

Durante a madrugada desta quarta-feira (20), Isabelle fala para Matteus, Alane e Beatriz que não pode se comprometer a dar a imunidade para nenhum deles. Ela explica que Davi é a prioridade caso ganhe uma Prova do Anjo.

"A única pessoa que me imuniza aqui é o Davi, e eu sou a única pessoa que imuniza o Davi aqui porque vocês são mais prioridades. Se eu imunizo Davi, Davi ganha minha imunidade e eu acho que ganho a dele. Estou contando com a imunidade dele", explica a bailarina. Matteus comenta que ele só ficará imune se ganhar a Prova do Anjo, já que Alane e Beatriz se priorizam. Isabelle opina que se "sentir que Matteus está muito mais em riscos", elas vão ajudar.

"Eu não tem como, gente, meu Anjo é do Davi. Se é autoimune e eu imunizo alguém, tem nem como me comprometer com vocês. Primeiro que ele é meu grande amigo, segundo que é visto toda semana pela casa para ir", justifica a manauara.

Ainda na conversa, Davi analisa que se mais um adversário for eliminado "não tem para onde correr". "É mata-mata", avalia Beatriz. "Eles já mostraram que são um grupo e que estão jogando. Quando eles verem que está pegando, vão vir correndo, fazer amizade", diz baiano.

