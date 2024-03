Reprodução / TV Globo MC Bin Laden opina que brother pode tirar Davi do BBB 24; confira

MC Bin Laden e Fernanda conversavam durante a madrugada desta terça-feira (19), na academia do BBB 24. Os brothers analisam cenários em que Davi poderia ser eliminado e o funkeiro aposta em Lucas Henrique para tirar o baiano.

"Quando é que você acha que o Davi sai? Com quem?", questiona Fernanda. "Num Paredão com Lucas... Ou comigo", opina o MC. "E a outra pessoa? Às vezes é a outra pessoa que sai e nem vocês saem. O problema do Paredão é esse. Por exemplo, você acabou de falar, num Paredão com Lucas e o Davi, mas aí, às vezes, é a terceira pessoa que sai, e ele volta de novo. Tem que ser muito bem bolado, porque sempre pode acabar a terceira pessoa saindo", opina a confeiteira.

"Talvez com Lucas e a Pitel, ele sai. Talvez com o Lucas e a Cunhã? Não, talvez o Lucas saia", analisa a sister. "Acho que o Lucas e o Davi, Davi sai", responde o funkeiro. "Se entra Lucas, Cunhã e Davi, você acha que o Davi sai?", pergunta Fernanda. "Acho que o Davi sai", repete o brother. Fernanda discorda da opinião do artista.

"O Lucas é um representante muito forte aqui dentro", opina MC Bin Laden. "É, mas o Davi conseguiu isso também. Conquistou esse pódio, não dá pra ninguém tirar esse mérito dele", rebate Fernanda. A confeiteira diz que nessa ocasião seriam três pessoas de representação forte.

"Ele tem muitos argumentos, para trazer pra uma galera que assiste, contra o racismo. Um representante da Maré, um representante da capoeira, um cara que entende muito de cultura, professor", diz o cantor, defendendo Lucas Henrique. Fernanda contrapõe que isso pode não pesar muito para o público.

