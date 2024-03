Reprodução/Globo - 19.03.2024 Alane e Leidy Elin brigaram no 'BBB 24'





Alane e Leidy Elin protagonizaram um barraco na manhã desta terça-feira (19) no "BBB 24". A discussão começou após Beatriz e Leidy conversarem sobre a relação no reality show. A atriz decidiu opinar durante o bate-papo e acabou gerando uma briga com a trancista.





Leidy iniciou questionando se Beatriz estaria "p*ta" com ela, acusando a vendedora de ter "batido a porta na cara" dela. As sisters e Alane já foram mais próximas na casa, mas a trancista voltou a explicar que a aliança delas "acabou no jogo", já que continua desejando o melhor para a vida pessoal da vendedora.

"A aliança acabou, de proteger vocês no jogo, porque vocês sempre levavam meu jogo para o Davi [...] Parece que você está querendo tomar as dores da Alane", avaliou Elin, comentando como a atriz se incomodou pelo fim da aliança com ela. "Não. Eu e Alane pedimos desculpas para você e você não quis falar com a gente, você gritou", rebateu Beatriz.

Leidy Elin começa uma conversa com Beatriz. "Aliança acabou", diz a trancista. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/0AL6YAuwmf — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Leidy Elin: "Quando eu falei da Aliança acabou foi de proteger vocês, porque vocês sempre levavam o meu jogo para o Davi". #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/FBhsoemDJg — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Leidy Elin questionando se fez alguma coisa para Beatriz. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/zVvqlcGVse — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





As sisters seguiram debatendo o caso da porta quando Alane entrou no quarto fada e se revoltou com Leidy. "Se tu não quer ser minha amiga, não quero tua amizade", declarou a atriz. "Ela quer se meter. Para de achar que tudo é sobre você. Estava falando com a Bia. Sua desculpa não é verdadeira. Você é falsa", gritou Elin.





















"Você parou de falar comigo do dia para a noite [...] Eu falava bem de ti [Leidy] todo dia nessa casa", ressaltou a paraense. "Para, Alane. Tem que ser pé no chão e humilde. Dá um tempo", avaliou Leidy. "Ah, beleza, vamos falar de humildade, Leidy. Tu que sai por aí debochando de Deus e o mundo", reagiu Alane.

"Vocês acham que já tem um campeão, então vou cheirar o c* do campeão", provocou Leidy Elin, se referindo a aproximação do grupo Fada com Davi. "Quer que eu fique calada? Você falava mal de todo mundo [...] Sua amizade é rasa e eu não vou implorar por sua amizade. Para de fingir que gosta de mim e, no outro dia, vem falar comigo", criticou a atriz.

Alane: “Você parou de falar comigo do dia pra noite!”



Leidy: “Você não tem que se meter, para Alane!” #BBB24 pic.twitter.com/vDhZulqNhu — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2024





Leidy pra Alane: “Vocês acham que já tem um campeão, então vou cheira o c* do campeão.” #BBB24 https://t.co/R6ql2iNDPo — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2024





Após a confusão, Leidy reclamou do "show" de Alane e disse que não iria "massagear o ego de ninguém". Já a atriz caiu no choro sozinha, sentada na cozinha.

Leidy sobre Alane: “Não tinha necessidade dela fazer esse show, em nenhum momento eu olhei pra ela, eu ainda falei aqui agora 'Não, Bia, eu quero falar com você'." #BBB24 pic.twitter.com/D61aTj28uJ — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2024













