Reprodução Instagram Boninho

Diretor do "Big Brother Brasil 2024", Boninho surpreendeu os espectadores nesta terça-feira (19), quando usou as redes sociais para contar da escalação de um participante falso no reality. Segundo o marido de Ana Furtado, um "brother argentino" deve entrar na quarta-feira (20) e terá duas missões: "seduzir as meninas" e "provocar os meninos".

"Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem, vai entrar na casa um 'hermano'. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina", iniciou.

Boninho ainda entregou que Yasmin Brunet também será alvo da pegadinha. Isso porque a produção mentirá e dirá que a modelo está no Big Brother da argentina, com o intuito de que os participantes teorizem sobre um possível retorno dela após um paredão falso.

Leia também Ana Paula Renault acusa Boninho de machismo contra Leidy Elin no BBB24





"A ideia é brincar com ele e, para piorar mais ainda, a gente vai dizer que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode causar um problema, deles achando que ela pode voltar, que era um Paredão fake", explicou.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Além disso, o diretor apontou que a entrada do "brother argentino" pretende mexer com os corações das sisters e com os ânimos do elenco masculino. "E ele ainda entra com uma tarefa: de seduzir as meninas, lógico que com limite, e provocar os meninos, ciúme", finalizou.

Sérgio Mallandro, é você?! 🤔 Vem aí mais uma pegadinha de Little Boni com os brothers no #BBB24 ! 🤯 Boninho avisou que nesta quarta-feira (20) vai entrar um argentino na casa, para que os confinados pensem que ele é um participante do Big Brother da Argentina. Segundo o diretor… pic.twitter.com/qMGTi2dOsf — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 19, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: