BBB 24: Fernanda acusa Davi de trair sister: ‘Se corrompeu’

Após o Sincerão desta segunda-feira (18), Fernanda e MC Bin Laden analisam o jogo dos brothers. O funkeiro relembra do discurso de Raquele, que afirmou que Alane tinha falado mal de Isabelle e a confeiteira critica as escolhas de jogo de Davi.

"A Raquele plantou...", diz Bin. "Um prédio enorme na cabeça de todo mundo", completa Fernanda. "Acabou com o showzinho deles de achar que é um grupão feliz", opina a niteroiense.

Sem citar nomes, mas se referindo a Davi, Fernanda comenta: "Ele também não é besta, ele viu que não foi no pódio de ninguém. (Ele falou:) 'Vou colar de novo com a minha amiga, que com ela era mais forte'".

Durante a dinâmica da segunda-feira, ao terem que escolher os pódios, nem Beatriz e nem Alane, citaram o baiano.

Fernanda aproveita para criticar Davi. "Ele foi muito burro desde o começo. Ele seria grandão se ele ficasse só com a Isabelle. Nunca ter ido pra lá. Se ele ficasse só com a Isabelle, tipo dupla dinâmica, desde o primeiro dia, 'você me protege e eu te protejo, vamos juntos'...", avalia a sister.

"Se fossem só eles dois, já era top 5, os dois na final, fato. Só que ele se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando, conseguiu entrar no grupo dos outros, depois arrastou ela", acrescenta.

"Ela entrou também", diz o cantor. "Quando sou eu, é: 'estou votando porque votou em mim'. A Isabelle votava no Alegrete (Matteus), e pelo que eu fiquei sabendo, o Alegrete tinha a Isabelle como opção de voto também", revela ainda.

"Espero que ele acorde pra ver que ele só o capanga ali, casca de bala total dos outros", afirma Fernanda. "Mas ele arrastou a Cunhã, ela aceitou ir para o mesmo grupo. Não foi para o almoço do Anjo, não foi para o pódio de ninguém. Ficou sabendo que o povo descia lenha nela agora, e como é que fica?", questiona o MC. "Ela tem que abrir o olho dela", alerta a sister.

"Por isso que eu falo: às vezes, o mesmo ataque usa pra me atingir, é a mesma coisa que eu vou pegar, só vou mudar o movimento. 'A mesma flecha que você usou contra mim, vou usar contra você'. Só vou rebater da mesma forma que a pessoa jogou para mim", aponta Bin.

"Às vezes, eu estou ali só pensando, guardando argumento, relembrando coisa que a gente já viveu. Porque, Fernanda, a gente tem que relembrar. Nós temos que ter memória boa para lembrar de muita coisa aqui, coisas que já aconteceram para a gente utilizar contra outras pessoas lá", comenta o funkeiro sobre o modo de jogar.

