Luana Piovani revelou que vai passar por mais uma audiência contra o ex-marido e pais de seus filhos, Pedro Scooby. A atriz fez uma reflexão sobre a importância de se impor e não ficar calada.

"Amanhã eu tenho uma audiência aqui em Portugal. O tal processo da 'mordaça'. Todos dizem: não se cale. E tem macho usando a lei para não deixar as suas faltas serem expostas. Imagem não é nada. Atitude é tudo. Comportamento", escreveu atriz nos Stories. Na mesma publicação, a atriz compartilhou um vídeo de Sharon Stone ffalando da importância das mulheres não se calarem.





Em seguida, Luana também compartilhou uma notícia que informava que um homem "foi condenado a pagar à ex-mulher 80 mil euros pelos anos em que foi dona de casa".





"Vamos ficar atentas que já já a gente ganha o nosso salário bem alto e digo mais: eles que paguem a nossa análise e massagista. Raça ruim do c@r#leo", finalizou.

Desde que postou uma série de vídeos expondo divergências com o surfista, Luana foi proibida de comentar sobre Scooby na internet no início de 2023. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto. O surfista entrou com uma ação contra a ex no início do ano pedindo que ela não cite mais seu nome nem exponha os filhos na internet. Eles são pais de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8.

A audiência que seria realizada em novembro do ano passado, mas foi cancelada. Na época, a artista comentou o assunto e não citou o nome do ex-marido, mas se referiu ao processo como “o da mordaça”.

“Eu estou impressionada. Deu tudo certo”, comentou em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Ela comentou que o cancelamento se deu por “dois erros brutais”, sem dar mais detalhes sobre os motivos.



