Reprodução/Globo - 18.03.2024 Alane, Beatriz e Raquele estão no 13º paredão do 'BBB 24'





O 13º paredão do "BBB 24" foi formado na noite deste domingo (17). Alane, Beatriz e Raquele caíram na disputa, em que o público vota para eliminar uma das participantes do jogo.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Raquele deve ser eliminada do reality show, com 86,2% dos votos. Alane surge como a segunda mais votada, com 10,3% dos votos, enquanto Beatriz apresenta 3,4% de chances de sair do programa.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quem deve ser eliminada do "BBB 24"? Alane, Beatriz ou Raquele? Vote abaixo:

Alane, Beatriz e Raquele estão no paredão do #BBB24 ! Quem você quer eliminar do reality show? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 18, 2024





Como o 13º paredão foi formado?

Reviravoltas marcaram a formação da última berlinda no reality da Globo. Matteus venceu a prova do anjo e imunizou Beatriz. Contudo, a sister logo perdeu a imunidade, já que Raquele usou o poder curinga para vetar a decisão do anjo. A líder Giovanna, então, indicou a vendedora para o paredão.





Em uma votação aberta, os votos foram divididos entre Davi e MC Bin Laden, mas o motorista de aplicativo acabou sendo mais votado e caiu na berlinda, com seis votos do colega. Já na votação do confessionário, Alane recebeu cinco votos e caiu na disputa mais uma vez.

Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden, que integraram a mira da líder Giovanna, ainda ganharam um poder na formação do paredão. O grupo entrou em consenso e indicou Raquele. A sister, Alane e Davi disputaram a prova bate e volta. O brother teve mais sorte e escapou da berlinda.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: