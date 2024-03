Reprodução/Globo - 18.03.2024 No 'BBB 24', Pitel questionou Lucas sobre casamento





Pitel fez um questionamento sobre o casamento de Lucas Henrique, durante a madrugada desta segunda-feira (18) no "BBB 24". A assistente social perguntou o que o professor faria caso a esposa dele, Camila Moura, tivesse "trocado a fechadura de casa" após a saída do brother do programa.





"Vai ser doido chegar em casa", declarou Buda. "De verdade, se a sua esposa trocou a fechadura da sua casa, você vai para onde? 53 andares na cabeça dele agora", indagou a sister. Lucas permaneceu em silêncio por um tempo e respondeu: "Ah, não sei".

Raquele entrou na conversa e questionou do que Pitel falava, ao passo que a assistente social explicou: "Perguntei, se por acaso, já que ela não apareceu no vídeo do Anjo, a Camila já tiver trocado as senhas da porta, se ele tem para onde ir [...] Ele vai para a casa de um mestre dele receber uns conselhos".

Lucas Henrique vive uma polêmica no relacionamento desde a aproximação com Pitel no confinamento. Camila acusou o marido de traição, pelos flertes com a sister, e terminou a relação. Desde a ausência da companheira no vídeo do Anjo, Buda teoriza se há algum problema no casamento.

