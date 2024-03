Reprodução/Globoplay Isabelle conversa com Beatriz e Alane

Em conversa com Beatriz e Alane no Quarto Fada, do BBB 24, Isabelle fala sobre a forma como os brothers tratavam Davi, e afirma que ele não é a pessoa que eles viram no começo do programa e que, por isso “todos ficaram contra ele”, o que Alane discorda.

“Esse cara é legal. Conheci ele no Puxadinho. Ele é sorridente, alegre, extrovertido, tem uma história que conheci pouco lá. Ele não é isso. Ele está brigando aqui, mas ele não é isso. Acho que ele está tentando se defender ou talvez ele nem conheça... O mundo dele seja diferente desse mundo todo", diz a amazonense.

"Ele não é uma pessoa ruim, não. Vou lá conversar com ele, sim. Meu coração diz para ir lá falar com ele", acrescenta a cunhã, apontando como a casa toda se virou contra o motorista de aplicativo. "A casa toda contra ele. Todo mundo contra ele. Falei: 'Vem cá, Davi'", afirma.

Alane então dá seu ponto de vista sobre a situação: "Todo mundo não. A gente não estava contra ele.” E Isabelle rebate: "Vocês não estavam contra, mas também não estavam lá do lado".

Alane reforça que não estava contra Davi, ouvindo de Isabelle que “estavam do outro lado”. "Mas contra é forte", analisa a paraense. Isabelle então menciona a broca com Nizam, que dormia no Quarto Fadas. "Dormia aqui, mas quando você fala a casa toda é a casa toda", opina Alane.

"A casa toda não falava com ele. Contra é que não falava", aponta Isabelle. "Contra é uma coisa e falar é outra", reflete Anale. "Mas como vocês não se posicionavam, não conversavam com ele, a sensação que a gente tinha é que toda casa estava contra ele", completa Isabelle.