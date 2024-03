Reprodução/Globoplay Raquele aponta atitude de Davi

Raquele vem se incomodando com atitudes de Davi na casa e desabafou após a volta do Almoço do Anjo, em que Alane vai até a sister devolver uma sandália que havia pegado emprestada neste domingo (17). Em conversa com Lucas Henrique, Pitel e Leidy Elin, a doceira que o baiano questionou a interação entre ela e a bailarina.

"Vocês viram isso que acabou de acontecer?", questiona Raquele. “A Alane veio me devolver o chinelo, ele vindo para cá, ele simplesmente olhou para trás e falou 'Alane! O que foi?', aí ela 'vou devolver'. Ela não pode vir? Tá vendo como são as coisas? É isso que está acontecendo."

Lucas e Leidy afirmam que não perceberam e a sister então relembra sobre uma outra situação com Isabelle, na qual a parintinense estava se sentindo mal: "Igual naquele dia que eu fui abraçar ela, eu abraçando ela e ele 'Isabelle, Isabelle, vem Isabelle', que vontade de falar vai tomar no c*, Davi. Ele vai escutar ainda, mas na hora certa. Eu estou ficando irritada, eu vou juntando, juntando."

Leia também Alexandre Correa grava vídeo desmentindo agressão contra Ana Hickmann

"Ela só veio entregar a sandália", diz Leidy, e Lucas complementa: "Eu reparei isso na Festa, o Bin conversando com a Alane e ele 'vem cá, vem cá', e ela 'calma aí, estou conversando aqui'". "Ela deixou o Bin e foi", concorda Pitel.

"Ele fica incomodado se chega para conversar", continua Raquele. "Por isso que eu falo, o terror dele era eu estar ali, as meninas falando comigo. Era o terror dele, ele fala que não, era o terror dele, real", afirma Leidy.

"É, ele fez de tudo para separar", analisa o professor de educação física. "Ainda mais que as meninas falaram 'Leidy é o meu Top 5', 'não é o meu', tipo assim, não é o dele, então não é o de vocês", completa a trancista.