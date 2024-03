Reprodução/TV Globo Lívia pega avião errado e se atrasa para Domingão com Huck

Lívia Andrade chegou atrasada para o trabalho neste domingo (17) após pegar o voo errado e, em vez de ir ao Rio de Janeiro, onde é gravado o programa “Domingão com Huck”, foi parar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Após o engano, que foi avisado por meio de um áudio, que Luciano Huck compartilhou com o público ao vivo, a apresentadora chegou finalmente ao palco. Após explicar o ocorrido, ela aproveitou para dar uma alfinetada em seu ex-patrão, Silvio Santos.

“Olha só como Deus é bom com a gente. Meu outro patrão me dava choque na bunda, você manda helicóptero me buscar!”, disse ela. “Aí, Silvio”, disse Luciano, mencionando o dono do SBT.