Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes visitam isntituição social

Ana Hickmann, após polêmica envolvendo o ex-marido , encantou seus seguidores ao publicar vídeo ao lado do novo namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Os dois aparecem de mãos dadas em imagens registradas durante visita a uma instituição social.

"Essa semana fizemos nosso primeiro trabalho social juntos. Fomos até a casa de acolhimento Thales @casadeacolhimentothales que fica em São José do Rio Preto para conhecer de perto todo trabalho feito com pacientes transplantados e também com crianças. Foi emocionante. E decidimos abraçar esse projeto, agora somos padrinho e madrinha dessa instituição", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, neste domingo (17).

“Olha o jeito do olhar dele pra ela, do carinho, da forma de conduzir... aí gente eles são lindos”, escreveu uma fã. “O brilho dela é outro!! Sempre falo para as minhas seguidoras: se liberta, mulher!! Se permita ser amada da forma correta!! Tenha ao seu lado um homem que te arranque sorrisos!!”, comentou outra.

“Toda mulher merece ser feliz… vão criticar, vão fazer comentários desnecessários, vão falar mal… deixem falar. O importante é vc estar feliz com quem ama! O resto que se exploda”, disse uma terceira.