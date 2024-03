Reprodução Yasmin Brunet revela ter mudado de opinião em relação a Davi; leia

Yasmin Brunet está recalculando rota após ser eliminada do "BBB 24". A modelo, que se decepcionou com o amigo Rodriguinho, agora, mudou de opinião sobre o principal desafeto no reality: Davi Brito.

Ao ser perguntada por um fã se mudou de opinião em relação a Davi, Yasmin Brunet afirmou que sim. “Mas teria sido diferente, as brigas teriam sido diferentes, porque eu achei que tinha sido outra coisa que tinha sido falada e não era”, comentou. “Eu exagerei”, assumiu Yasmin.

Porém, Brunet segue rejeitando o baiano na convivência. “Eu sigo achando ele chato”, disse a modelo.

Em seguida, outro fã disse que ela ficou chocada ao saber que os comentários de Davi sobre os Camarotes tinham sido diferentes e ela concordou: “Me passaram outra coisa”.

Já quando questionada se teria uma amizade com o baiano fora da casa, Yasmin opinou que não. “Não sei se amizade, é um termo muito forte, mas conversaria com ele”, respondeu.

Nos comentários do vídeo, alguns internautas criticaram a mudança de opinião da modelo. “A agência dela já pediu para ela se fazer de sonsa”, disse uma. “A cara dela nem treme, ela já foi instruída para falar isso, com medo da rejeição aqui fora e de um belo processo”, comentou outra.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente