Reprodução/Leca Novo Luiza Brunet defende Yasmin de críticas após 'BBB 24': ‘Problema teu’

Luiza Brunet se irritou com os comentários feitos em relação a Yasmin Brunet no último post nas redes sociais. A modelo respondeu diversos internautas que criticaram a filha.

"Ana Maria pisando em ovos [risos]... sei não, viu", comentou um, citando a participação de Yasmin no programa “Mais Você”. "Deus vai te julgar! Amém", rebateu Luiza.

"Deveria sentir vergonha das atitudes e vocabulário dentro do BBB... Ana Maria muito educada", escreveu outro. "Sinta você o que tem que sentir. Deus te abençoe", respondeu a mãe da ex-BBB.

"Nunca me sentiria orgulhoso de uma filha do naipe da Yasmim! Mas sempre admirei a Luiza - uma grande cidadã!", comentou mais um. "Problema teu cuida da tua prole se tiver. Não faço questão de sua falsa admiração", rebateu a modelo, claramente irritada.

Um internauta ainda relembrou da briga entre Yasmin, Gabriel Medina, ex marido dela, e a ex sogra, dizendo que eles se livraram da loira. "Graças a Deus. Reciprocidade vá em paz do Senhor, irmão", disse Luiza.

