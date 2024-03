Reprodução Globo O diretor geral do reality show confirmou o programa até 2027

Diretor do "Big Brother Brasil 2024", Boninho é conhecido pelas 'peças' que trama para brincar com os participantes confinados na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para contar que fará uma nova pegadinha com os competidores.







Segundo o marido de Ana Furtado, a artimanha envolve os apresentadores Marcos Veras e Welder Rodrigues, que deixarão uma mala misteriosa trancada com um cadeado na casa. O diretor, no entanto, acrescenta que a maleta não mudará nada no jogo, tendo em vista que estará vazia.





"Eles vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado. E quem abrir vai ganha um poder, o Poder do Falso. E sabe o que esse poder quer dizer? Nada! É falso", disse enquanto ria.





Alem desta pegadinha, Boninho já brincou outras vezes com os brothers da edição. Nesta semana, ele acordou Lucas Henrique com a música "Infiel", de Marília Mendonça , após a companheira dele fora do reality declarar que teria terminado a relação por conta das cantadas dele à Giovanna Pitel.





Outra 'peça' foi quando decidiu chamar Leidy para trocar o microfone várias vezes , depois que a sister teorizou que Davi era protagonista por ir com frequência trocar o microfone no confessionário.

