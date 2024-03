Reprodução Globoplay - 13.3.2024 Apresentadores ficaram sem reação com a revelação de Yasmin Brunet

Eliminada do “Big Brother Brasil 2024” com 80,76% dos votos , a camarote Yasmin Brunet continuou causando mesmo fora do confinamento. Na madruga desta quarta-feira (13), ela gerou um ‘climão’, segundo internautas, quando foi entrevistada por Ed Gama e Thais Fersoza.



Isso porque ela entregou um veto que sofreu da produção do reality, que tem direção de Boninho, na época em que cogitou colocar a casa no “Tá com Nada”, logo depois de ter tomado uma punição por não ter conseguido fazer o tradicional “Raio X” das manhãs.



Segundo a filha de Luiza Brunet, ela foi barrada de fazer isso por ordens da produção. “Eu não desisti [de colocar a casa no ‘Tá com nada’], gente. Não me deixaram. Me chamaram e falaram que eu não poderia fazer isso”, iniciou.



Ao ser questionada por Ed Gama, que alegou que a sister teria prometido e não cumprido, ela voltou a falar do veto. “Não me permitiram! Me chamaram no confessionário e falaram que isso era contra as regras. Basicamente, eu não poderia fazer isso, porque era contra as regras. Era o que eu ia fazer, o que todo mundo queria”, finalizou.



Os apresentadores ficaram sem reação com a resposta da modelo e trocaram de assunto logo em seguida. O climão, no entanto, não passou despercebido pelos telespectadores que repercutiram o momento nas redes sociais; confira:

