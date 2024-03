Reprodução TV Globo - 13.3.2024 Yasmin Brunet no 'Mais Você'





Yasmin Brunet, 12ª eliminada do BBB 24 , revelou nesta quarta (13) que está decepcionada com Rodriguinho após ter acesso à fatídica conversa em que o pagodeiro e os aliados de jogo comentaram acerca do corpo da modelo.

Em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você, Brunet se mostrou chateada com a participação do brother no assunto polêmico. "Eu sabia que ele estava me passando a versão leve dos fatos, eu perguntei muito para ele, até porque eu considerava ele um aliado lá dentro, mas sempre me dizia que não lembrava", revelou.





"Então eu fiquei muito decepcionada com ele quando vi isso", opinou ela. A filha de Luiza Brunet ainda aproveitou o tema para conscientizar as pessoas no que se relaciona aos comentários machistas acerca do corpo feminino. "Eu acho que não se deve nunca falar sobre o corpo de uma mulher, acho extremamente machista, absurdamente desnecessário", iniciou.

"As mulheres já vivem sobre uma grande pressão de manter o corpo de uma certa forma, estar sempre bem e seguir certos padrões e ouvir um homem falar isso, ainda mais um homem casado como ele disse e com filhas, deveria entender essa pressão, me pega muito e me decepciona muito", completou.





Yasmin Brunet foi a 12ª segunda eliminada do BBB 24, com 80,76% de rejeição em um paredão triplo com Lucas Henrique e Isabelle.

