Reprodução TV Globo - 13.3.2024 Yasmin Brunet no 'Mais Você'

Após ter sido eliminada do "Big Brother Brasil 2024" com 80,76% dos votos , a modelo e atriz Yasmin Brunet esteve no "Mais Você" desta quarta-feira (13). Ao analisar a passagem dela na competição, ela também comentou do favoritismo do rival declarado dela, o Pipoca Davi Brito.







"Tinha certeza absoluta que eu ia sair. Sabia que o Davi era o preferido. Todo mundo lá dentro sabe que o Davi é o preferido. Então, sabendo que eu tive embate justamente com ele, sabia que isso ia me tirar da casa", entregou a filha de Luiza Brunet.





Ana Maria Braga indagou a modelo sobre como os participantes confinados sabem da popularidade conquistada pelo baiano. "Explica para mim, como é que as pessoas lá dentro, que não tem nenhuma informação daqui de fora, têm certeza que o Davi é o preferido?", questionou.





Brunet apontou que o retorno dele das berlindas talvez tenha gerado essa opinião entre os participantes. "Ana, não sei te dizer, mas todo mundo da casa sabe. Não sei se foi por ele voltar tantas vezes do paredão. Não sei o que aconteceu, mas todo mundo da casa sabe", enfatizou.





A apresentadora do matinal ainda falou da polêmica discussão entre Davi e Yasmin. Na ocasião, o brother chamou a sister de "Inútil" e Ana Maria Braga classificou o episódio como "Horrível". Porém, em outros desentendimentos, Brunet já chegou a rotular o rival como "monstro", "psicopata" e "manipulador".

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: