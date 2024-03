Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Pagodeiro ficou do lado do baiano e avaliou a atitude de Leidy





O cantor Rodriguinho, décimo eliminado do BBB 24 , se pronunciou em relação à briga que ocorreu entre Davi e Leidy Ellen após o Sincerão da última segunda (12). No início desta tarde (12), o ex participante saiu em defesa do baiano.

"Me perguntaram se eu não ia comentar nada sobre a Leidy ter jogado as roupas dol Davi na piscina", iniciou ele. Então, o artista disse o que faria caso ainda participasse do reality. "Se eu tivesse lá não ia deixar ela fazer isso, não. Acho que perde a razão. Leidy errou", avaliou.





"Eu não ia deixar. Percebi que depois que eu saí o pau comeu lá dentro. Eu não deixava eles brigarem muito. Mas é isso, eu acho que ela errou. O que vocês acham?", devolveu para os fãs.





No final da noite de ontem (11), após uma série de discussões durante o Sincerão, Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina. O baiano tentou ir ao confessionário para pedir a expulsão da rival, mas a atitude da trancista não era passível de eliminação.

