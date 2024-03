Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Carolina Dieckmann critica 'BBB' e promete visita à mulher de Davi





Carolina Dieckmann já deixou claro que torce por Davi no BBB 24. Nesta terça-feira (12), a atriz repercutiu a treta entre o brother e Leidy Elin e saiu em defesa do motorista de aplicativo.

“Esse jogo não tem limites? O que esse menino tá passando, meu Deus??? O que falta acontecer? Isso nunca será sobre entretenimento”, disparou ela na legenda de dois vídeos em que o brother aparece catando as roupas molhadas e chorando.







Na última segunda-feira (11), depois de discutir com Davi, Leidy pegou as roupas do baiano e jogou na piscina. Revoltada com a situação, Carolina questionou: “O que falta acontecer, gente? O que falta acontecer nesse BBB? O Davi explodir? E se fosse o Davi que tivesse feito tudo isso, gritar, mandar calar a boca, jogar as roupas na piscina? O que será que teria acontecido com ele?”.





“É muito triste isso tudo. É muito triste! Bora fazer barulho porque é muito sério. Não é jogo só”, finalizou.

Na última segunda-feira (11), Carol revelou que vai visitar a barraca de lanches de Mani Reggo, mulher de Davi, e revelou que deseja experimentar o "X-calabreso", sanduíche lançado após a briga entre Davi e Lucas que viralizou na internet. Mani logo respondeu dizendo que será um prazer recebê-la. "Estou te esperando".

