Reprodução Instagram e TV Globo - 12.3.2024 Ludmilla e Davi

A cantora e compositora Ludmilla usou os stories do Instagram nesta terça-feira (12) para demonstrar apoio a Davi Brito, participante Pipoca do “Big Brother Brasil 2024”. O nome do brother está em alta desde esta madrugada, quando ele e Leidy Elin discutiram .



“Davi, estou aqui te enviando todas as forças positivas. Ser você aí dentro dessa casa não está sendo nada fácil. Eu e o Brasil estamos com você, nosso campeão”, escreveu a funkeira.



Na madrugada desta terça-feira (12), Leydi Elin jogou as roupas de Davi na piscina. A atitude dividiu opiniões, dentro e fora do reality, fazendo com que até mesmo ex-BBBs repercutissem a situação.



É o caso de Guilherme Napolitano e Hadson Nery. Os participantes do “Big Brother Brasil 2020” discordaram em relação ao ato de Leidy . Guilherme apontou que a participante poderia sair com rejeição, já Hadson ironizou o ex-colega de confinamento e disse que pelo menos a sister fez algo no jogo.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: