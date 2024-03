Reprodução Instagram - 12.3.2024 Guilherme Napolitano, Leidy Elin e Hadson Nery

A atitude de Leidy Elin ter jogado as roupas de Davi na piscina segue dividindo opiniões, dentro e fora do “BBB 24”. Nesta terça-feira (12), os ex-BBBs Guilherme Napolitanto e Hadson Nery protagonizaram um embate por conta da atual edição.



Isso porque o ex de Gabi Martins insinuou que Leidy alcançaria a maior rejeição do programa em um futuro paredão, enquanto o ex-jogador de futebol alfinetou o antigo colega de confinamentos. Ambos participaram do “Big Brother Brasil 2020”.



“Vocês também acham que a Leidy vai conseguir a maior rejeição do ‘BBB’?”, questionou o modelo e jornalista. Hadson Nery ironizou Guilherme Napolitano, rebatendo o comentário dele com alguns insultos.

Vocês também acham que a Leidy vai conseguir a maior rejeição do BBB? 👀 #bbb24 — Gui Napolitano 🍨 (@guinapolitano) March 12, 2024



“Porr* cheira p*ka, pelo menos ela [Leidy Elin] fez alguma coisa no ‘BBB’. Pior foi tu que entrou para ficar rezando com um boneco. Nutela do ca**lho, Lulu da Pomerânia”, respondeu no X, antigo Twitter.

Porra cheira pika, pelo menos ela fez alguma coisa no BBB… pior foi tu que entrou pra ficar rezando com um boneco 😂😂😂😂🤦🏻‍♂️ nutela du Karalho Lulu da Pomerania #faleitoleve https://t.co/LD1c0zAWqU — Hadson Nery • HadBalla (@HadsonNery) March 12, 2024





